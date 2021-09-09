بات للببغاوات منافسا حيوانيا جديدا على ما يبدو، إذ خلص باحثون إلى أن نوعا من البط ينتشر في أستراليا ويعرف باسم بط المسك قادر على تقليد أصوات مختلفة وصولا إلى ترداد عبارات شبيهة بالنطق البشري.



فقد خلصت الدراسة التي نشرتها أخيرا مجلة «فيلوسوفيكل ترانزاكشنز أوف ذي رويال سوسايتي بي» إلى أن طيور بط من هذا النوع نجحت في تقليد صوت غلق الباب، كما تمكنت، خصوصا من ترداد عبارة «يو بلادي فول» بالإنكليزية («يا أيها الأبله»).

وكان عالم الأحياء كاريل تن كايت استبعد في بادئ الأمر «أي قدرة لهذا الجنس على تقليد النطق البشري».

لكن من خلال غوصه في المحفوظات، وقع الباحث على تسجيل يعود للعام 1987 لطائر بط يدعى «ريبر» كان يربيه الرجل البالغ أربع سنوات حينها والذي كان يعيش في محمية طبيعية قرب العاصمة الأسترالية كانبيرا.

وكان طائر البط يكرر باستمرار عبارة «يو بلادي فو»، من دون لفظ حرف «ل» في نهاية الجملة بسبب صعوبة نطقه للبط على ما يبدو.