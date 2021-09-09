حكت سيمون بايلز قصة الشرطي الذي خالفها عام 2016، حين تأخرت على موعد التدريب قبيل أولمبياد 2016، وتجاوزت حاجز السرعة بسيارتها، واستوقفها الشرطي وأعطاها مخالفة، بعد أن سألها عن سبب السرعة.

ثم دارت الأيام، وسافرت سيمون بايلز إلى الأولمبياد لتحصد 4 ميداليات ذهبية، وميدالية برونزية، وكانت أول فتاة تحصد هذا العدد من الذهبيات في حدث واحد.

وعندما وصلت إلى بلدتها وجدت أن نفس الشرطي الذي خالفها كان هو المكلف بمرافقتها من المطار إلى بيتها، لحمايتها بكل ما حصدته من ميداليات ذهبية.

واستغرب الشرطي من المصادفة، وقال لها: «لو أنك أخبرتيني أن سبب إسراعك بالسيارة هو اللحاق بالتدريب، للفوز بهذا العدد من الميداليات، بالتأكيد لم أكن لأحرر لك أي مخالفة. من الآن فصاعدا، عليك أن تشرحي أسبابك!» وتضيف سيمون بايلز: «تعلمت الدرس».