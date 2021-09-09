خرج سكان منتجع أكابولكو الساحلي الشهير بالمكسيك ليناموا في سياراتهم أو في الشوارع في الصباح الباكر بعد أن ضربت عدة هزات تابعة المدينة في أعقاب زلزال قوي أسفر عن مقتل رجل.



وكان زلزال بقوة 7 درجات قد وقع على بعد 17.7 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من منتجع أكابولكو بولاية جيريرو بجنوب غرب البلاد وألحق أضرارا ببرج المراقبة في المطار الدولي وأدى إلى تصدع جدران مستشفى يعالج حالات «كوفيد-19» وأثار انهيارات أرضية وحالات تسرب غاز.



ومع ذلك، أفادت التقارير الأولية للسلطات بأن الزلزال لم يتسبب في دمار كبير.



وقال شاهد من «رويترز» في أكابولكو إن عشرات السيارات اصطفت على ممشى الشاطئ وتزايد عددها بعد أن ضربت هزة تابعة قوية المنطقة.



وسجلت هيئة رصد الزلازل الوطنية المكسيكية نحو مئة هزة تابعة منها واحدة بلغت قوتها 5.2 درجات.