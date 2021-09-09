لقي وزير الحالات الطارئة الروسي يفغيني زينيتشيف، وهو عنصر سابق في الحماية الشخصية للرئيس فلاديمير بوتين، حتفه فيما كان يحاول إنقاذ شخص أثناء تدريبات، كما أعلنت الوزارة.



وقالت الوزارة لوكالة «تاس» إن الوزير البالغ من العمر 55 عاماً «توفي بشكل مأسوي خلال تدريبات مشتركة بين الوزارات في نوريلسك لحماية المنطقة القطبية الشمالية فيما كان يحاول إنقاذ حياة شخص».



قالت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير قناة «آر تي» التلفزيونية الموالية للكرملين في منشور على قناتها في منصة تيلغرام إن زينيتشيف «كان على حافة منحدر مع مصور فيديو انزلق وسقط في المحيط».



واضافت «لم يتسن لأحد الوقت لإدراك ماذا حصل عندما اندفع زينيتشيف نحو المحيط بعد سقوط الرجل واصطدم بالصخور» مشيرة إلى أن المصور لقي مصرعه كذلك.

وأوضحت القناة في رسائل نشرت لاحقاً على تلغرام أن فريقها لم يشهد الواقعة بل كان ضمن مجموعة من الصحافيين الذين يغطون التدريبات الجارية وتابعوا الوزير في وقت سابق.