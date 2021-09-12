أجرت كلية هارفارد للصحة العامة مؤخرا دراسة عن تأثيرات تناول القهوة على شاربيها في اليوم التالي لانتهاء الإجازة الأسبوعية.



وقد وجدت الدراسة أن مادة الكافيين المنبهة الموجودة في القهوة تستغرق نحو ربع ساعة ليظهر تأثيرها في الجسم، حتى يشعر الشخص بأنه منتبه للغاية وقادر على التركيز.

وتؤكد الدراسة أن خواء المعدة يؤدي إلى سرعة ظهور تأثير الكافيين. وتضيف الدراسة أن امتلاء المعدة بالطعام يؤجل ظهور تأثير الكافيين.



كما ميزت الدراسة بين نوعين من الشاربين. فهناك نوع من الناس قد اعتاد شرب القهوة، لدرجة ما عاد معها يستطيع التركيز دون شربها في توقيتات محددة.



لكن هناك نوعا آخر يتأثر بالكافيين بشكل أقوى، فيتحول الانتباه الذي يسببه الكافيين لديهم إلى إحساس بالتوتر وارتفاع ضغط الدم، خاصة إذا تم شربها على معدة خاوية.

ونصحت الدراسة هذا النوع بتقليل جرعات القهوة، وبشرب القهوة فقط أثناء أو بعد تناول الطعام، وليس قبل ذلك.