صرح رئيس مجلس رياضة الكريكيت في أفغانستان، عزيزالله فازلي، بعد تعيينه في منصبه من طرف طالبان أفغانستان، بأن فريق الأفغانيات للكريكيت سيستمر في ممارسة الرياضة.

وأكد عزيزالله فازلي أنه سيوافي الإعلام بالأسلوب المسموح به للنساء في ممارسة الكريكيت قريبا.

وأضاف عزيزالله فازلي إن «جميع الفريق النسائي الأفغاني للكريكيت وعددهم 25 فتاة قد اخترن البقاء في أفغانستان ولم يرحلن كغيرهن».

إلا أن هذه التصريحات تتعارض مع تصريحات وكيل رئيس اللجنة العليا للثقافية التي عينتها طالبان، أحمدالله واثق، الذي صرح الأربعاء بأن الرياضة «غير ضرورية» للنساء.

وهي التصريحات التي تسببت في تهديد أستراليا بمقاطعة الأنشطة الرياضية مع أفغانستان.

وقد تسربت شائعات بأن بعض فتيات الفريق النسائي يختبئن من طالبان التي تبحث عنهن لمعاقبتهن. إلا أن عزيزالله فازلي صرح بعدم صحة هذه الشائعات، وأكد سلامة الفتيات.