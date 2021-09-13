يقود جاريد أيزاكمان، المؤسس الأميركي والرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية «شيفت فور بايمنتس»، ثلاثة رفاق مبتدئين في أول رحلة إلى الفضاء طاقمها بالكامل من المدنيين.

ومن المتوقع أن تستمر الرحلة ثلاثة أيام بدءا من الانطلاق من كيب كنافيرال في ولاية فلوريدا الأميركية حتى الهبوط في المحيط الأطلسي.



وخفض قطب التكنولوجيا، البالغ من العمر 38 عاما، قيمة المبلغ، لكن من المفترض أنه ضخم، وقد دفعه لزميله الملياردير إيلون ماسك مالك «سبيس إكس» حتى ينطلق أيزاكمان وثلاثة آخرون جرى اختيارهم للرحلة إلى المدار على متن كبسولة «سبيس إكس كرو دراجون».



وستنطلق مركبة الطاقم من مركز كنيدي للفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) على قمة أحد صواريخ ماسك القابلة لإعادة الاستخدام من طراز فالكون 9 يوم الأربعاء.

وطرح أيزاكمان فكرة النزهة المدارية، التي أطلق عليها اسم «إنسبيريشن 4»، بهدف زيادة التوعية وحشد الدعم لمستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال، وهو مركز رائد لعلاج الأطفال من السرطان.