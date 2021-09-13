شخصت إصابة عدة قردة غوريلا في حديقة حيوانات أتلانتا في جورجيا (جنوب الولايات المتحدة) بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت المؤسسة.



وقد أجريت فحوص للقردة بعدما عاين المعالجون عدة أعراض لديها، منها السعال.

وأظهرت النتائج الأولية إصابتها بفيروس «سارس-كوف-2» المسبب لـ «كوفيد-19» ومن المرتقب تأكيد هذه النتائج بفحوص أرسلت إلى المختبر الوطني للطب البيطري في آيوا، وفق ما أفادت حديقة الحيوانات في بيان.

وقد عولجت بعض الغوريلا التي تواجه خطر الإصابة بمضاعفات بأجسام مضادة وحيدة النسيلة وخضعت كل قردة الغوريلا البالغ عددها 20 في الحديقة لفحوص تشخيص.