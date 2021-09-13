فاز فيلم «ليفنمو» (الحدث)، وهو دراما فرنسية قاسية عن الإجهاض غير القانوني في الستينيات، بجائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان البندقية السبت الماضي.



وفاز بجائزة لجنة التحكيم المخرج الإيطالي باولو سورينتينو عن فيلم «يد الله»، وهو فيلم شخصي عميق عن فقدان والديه عندما كان مراهقا.



وفازت النيوزيلندية جين كامبيون بجائزة الأسد الفضي لأفضل مخرج عن فيلم «ذا باور أوف ذا دوج»، الذي يدور حول أحداث مأساوية في منطقة حدودية في عشرينيات القرن الماضي.



وفيلم «الحدث» للمخرجة الفرنسية من أصل لبناني أودري ديوان هو ثاني فيلم فرنسي يفوز في مهرجان كبير بعد فوز جوليا دوكورنو بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان عن فيلم «تيتان» في يوليو.

كان حفل توزيع الجوائز خط النهاية لماراثون الأفلام الذي استمر 11 يوما، ووصفه نقاد بأنه الأفضل منذ سنوات بعد أن جرى تأجيل العديد من الأفلام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان فوز فيلم المخرجة ديوان هو الأنسب في مهرجان ضم الكثير من قصص النساء القويات في عام ظهرت فيه حركة «مي تو» وتركت فيه بصمة في صناعة السينما.

ومقتبسا من رواية السيرة الذاتية لآني إرنو، يدفع الإطار الضيق للصورة الجمهور للانغماس في الصدمة الخاصة التي تعيشها آن، بطلة الرواية.

قالت ديوان «أثناء العمل، كان تفكيري ينصب على فكرة: دعونا لا ننظر إلى آن، فلنكن آن». وفازت الإسبانية بينيلوبي كروز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «باراليل ماذرز» (أمهات موازية) لبيدرو ألمودوفار.