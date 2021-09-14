بعدما حان دور سبايس إكس لتدشين برنامجها للسياحة الفضائية مع استعداد شركة إيلون ماسك لأن تطلق غدا الأربعاء صاروخا يقل 4 ركاب سيقضون 3 أيام في الفضاء في مهمة طموحة جدا ستكون الأولى في التاريخ التي ترسل أشخاصا عاديين إلى المدار ليس بينهم أي رائد فضاء محترف، يفترض أن تنهي هذه المهمة المسماة إنسبيريشن 4 فصل صيف تميز بتوجه أصحاب المليارات إلى الفضاء أولهم ريتشارد برانسون في 11 يوليو على متن مركبة فيرجن غالاكتيك تبعه بعد أيام جيف بيزوس مع شركته بلو أوريجين.

وسيكون أشهر السياح على مركبة سبايس إكس الملياردير غاريد إيزاكمان، وهو أميركي يبلغ من العمر 38 عاما ويرأس شركة خدمات مالية وهو طيار متمرس.



وقد قال إيزاكمان في إحدى حلقات الفيلم الوثائقي الذي بثته «نتفليكس» عن المهمة، إن «الخطر ليس معدوما.

فأنت تسافر على متن مركبة بسرعة 28 ألف كم في الساعة حول العالم. مثل هذه البيئة تنطوي على بعض المخاطر».



ومن المقرر أن يقلعوا الأربعاء اعتبارا من الساعة 8:00 مساء على الساحل الشرقي للولايات المتحدة (منتصف الليل بتوقيت غرينتش). وهناك فرصة إطلاق أخرى الخميس إذا حالت الظروف الجوية دون ذلك.