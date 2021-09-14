أعلنت المغنية الأميركية بريتني سپيرز عبر شبكات التواصل الاجتماعي الأحد خطوبتها من صديقها سام أصغري.



ونشرت النجمة البالغة 39 عاما مقطع فيديو قصيرا عبر «إنستغرام» لخاتمها الماسي على إصبعها وأرفقته بالتعليق «لا أصدق ذلك !!!!». وظهر إلى جانبها في مقطع الفيديو صديقها الإيراني الأصل سام أصغري (27 عاما) الذي استدارت لتقبيله على خده.

وسألها أصغري «انظري إلى هذا، هل يعجبك؟»، فأجابته بفرح: «نعم!».



وتلقى الخطيبان التهاني من 1.6 مليون شخص أبدوا مساء الأحد إعجابهم بمقطع الفيديو المنشور.



وكتبت عارضة الأزياء پاريس هيلتون معلقة على المنشور: «مبروك يا حبيبتي! أنا سعيدة جدا لك! أهلا بك في النادي».



أما أصغري فاكتفى عبر صفحته على «إنستغرام» بنشر صورة له وهو يقبل بريتني سپيرز رافعا يدها خصوصا البنصر الذي حمل خاتم الخطوبة.



ويعود اللقاء الأول بين أصغري وسپيرز إلى العام 2016، عندما غنيا معا في النسخة المصورة من أغنيتها «سلامبر بارتي».