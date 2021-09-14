أفادت دراسة حديثة أجريت في «المعهد الوطني لأبحاث المحاصيل» في المناطق المدارية شبه القاحلة في الولايات المتحدة، بأن اتباع نظام غذائي قائم على الشعير، يمكن أن يقلل خطر الإصابة بمرض السكري.



وتوصل الباحثون، في هذه الدراسة، أن مرضى السكري الذين تناولوا الشعير بصورة منتظمة في إطار نظامهم الغذائي اليومي، شهدوا انخفاضا في مستويات السكري في الدم بنسبة تراوحت بين 12 و15%، وتتيح هذه النتيجة لأخصائيي التغذية إمكانية تصميم وجبات مناسبة للأشخاص المصابين بداء السكري وغيرهم من غير المصابين بالمرض كنهج وقائي.



وتوصل الباحثون إلى احتواء الشعير على متوسط منخفض لمؤشر نسبة السكري في الدم (GI) يبلغ 52.7 - حوالي 30% أقل من الأرز المطحون والقمح المكرر، وبلغ مؤشر نسبة السكري في الدم في الشعير أقل من 14 إلى 37 نقطة من الذرة، وأوضح الفريق البحثي أن إدراج الشعير في الوجبات الغذائية يقلل من مؤشر نسبة السكر في الدم الغذائي، وأنه قد يكون لتنويع المواد الغذائية الأساسية تأثير إيجابي كبير في إدارة مرض السكري والتخفيف من مخاطر ظهوره.

ويحتوى الشعير على نسبة عالية جدا من الكالسيو، و3 مرات أكثر من الحليب، وهو جيد لنمو الأطفال.