رفعت مجموعة من موظفي إدارة شرطة لوس انجيليس دعوى قضائية اتحادية للطعن في أوامر المدينة بإلزام جميع موظفي لوس انجيليس بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).



وقالت صحيفة لوس أنجيليس تايمز إن الدعوى، التي رفعت يوم السبت الماضي، أمام المحكمة الجزئية الأميركية في لوس أنجيليس، تزعم أن الأوامر تنتهك الحقوق الدستورية للموظفين فيما يتعلق بالخصوصية والإجراءات القانونية، وتطلب من المحكمة إعفاء فوري ودائم لهذه المتطلبات.



وتشمل دعاوى موظفي شرطة لوس أنجيليس ستة أفراد «لم يتمكنوا من الحصول على إعفاء طبي أو ديني» من متطلبات التطعيم باللقاح، فضلا عن أفراد «أصيبوا وتعافوا بالفعل من كوفيد-19» ولديهم أجسام مضادة طبيعية لمكافحة الفيروس، كما جاء في الدعوى.



وتزعم الدعوى أن أوامر المدينة تتجاهل الحماية الطبيعية التي توفرها هذه الأجسام المضادة ويقول الموظفون إنه «يمكنهم أداء واجباتهم الوظيفية بأمان لحماية أنفسهم وزملائهم والمجتمع الذي يخدمونه من خلال تدخلات غير صيدلانية مثل الفحوص الصحية اليومية وارتداء الأقنعة والحجر الصحي».



كما تزعم الدعوى أن الموظفين تعرضوا للمضايقة والضغط غير المبرر للحصول على التطعيم من قبل قادة شرطة لوس أنجيليس، بما في ذلك ضابط برتبة «كابتن» قال خلال اجتماع إن المدينة مستعدة لطرد آلاف الضباط إذا لم يتم تطعيمهم.