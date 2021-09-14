كشف استطلاع جديد للرأي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي أمس الاثنين، أن أكثر من ثلثي الموظفين الألمان الذين كانوا يعملون من منازلهم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد يرغبون في الاستمرار في القيام بذلك بعد انقضاء الجائحة.



وقال «إيون»، مورد الطاقة الذي كلف بإجراء المسح إن شعبية العمل من داخل جدران المنزل الأربعة زادت في أعقاب الجائحة.



وقال ما مجموعه 71% من الذين طرح عليهم السؤال إنهم يرغبون في أن يتمكنوا من العمل من المنزل في المستقبل.

وفي بداية الجائحة في مايو من العام الماضي، لم تتجاوز هذه النسبة 58%.



ويود ربع الذين شملهم الاستطلاع (26%) العمل في المنزل طوال الوقت و45% يريدون التناوب بين مكتبهم المنزلي ومكان عملهم في الشركة.



ووفقا للمسح، فإن السبب الرئيسي لتزايد شعبية العمل من المنزل هو الوقت المتوافر بسبب عدم الحاجة إلى التنقل.

وهذا السبب الذي قدمه 70% من الذين شملهم الاستطلاع.



ومن بين الأسباب الأخرى، ساعات العمل الأكثر مرونة (57%)، وتوفير تكاليف السفر (52%)، والآثار الإيجابية على البيئة (43%).