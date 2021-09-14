كشفت شركة «سيرينيا ريزيدنسيز» عن شرائها أغلى قطعة أرض في صفقة تعد الأكبر من نوعها لمستثمر خاص بدبي على مدى السنوات الأخيرة.



وأوضحت الشركة في بيان لها أن القطعة البالغ قيمتها 508 ملايين درهم، تقع على هلال نخلة جميرا، وسيتم استخدامها لتطوير مشروع جديد على شاطئ البحر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن تمكنت الشركة من بيع «سيرينيا ريزيدنسيز» المشروع السكني على هلال «نخلة جميرا».



وأضافت أن قيمة المشروع الجديد تبلغ 2.5 مليار درهم، بينما تصل مساحته إلى 1.2 مليون قدم مربعة تقريبا، وسيتم تطويره من قبل شركة «بالما القابضة»، موضحة أنه سيتم إطلاق المشروع خلال العام المقبل، في حين تعتزم الشركة الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.