نشب عراك قصير بين الملاكم المعروف كونور ماكغريغور ومغني الراب ماشين جن كيلي، خلال افتتاح حفل «إم تي في» في نيويورك الأحد الماضي.



ولم يعرف أحد الأسباب وراء العراك الذي فضه رجال الأمن. إلا أن مجلة «اس بي نيشان» نشرت أن السبب هو محاولة الملاكم المعروف كونور ماكغريغور التقرب من الممثلة الأميركية الشهيرة ميغان فوكس، التي كانت ترتدي فستانا شفافا خلال الحفل، وكان بصحبتها خطيبها ماشين جن كيلي.

وتمادى الملاكم ماكغريغور في محاولته حتى طلب من الممثلة ميغان فوكس الحصول على صور معها.

وهنا تدخل خطيبها طويل القامة ماشين جن كيلي، ودفع الملاكم ماكغريغور للخلف، حتى كاد يسقط وكان بيده مشروب، فألقاه على مغني الراب وخطيبته، وبدأ المعركة، لولا تدخل رجال الأمن لفضها. وفي اليوم التالي، نفى ماكغريغور وقوع أي مشاحنات خلال الحفل.