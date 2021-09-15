يحتفل دوق ساسكس الأمير هاري بعيد ميلاده السابع والثلاثين، وقد تلقى التهاني من أفراد العائلة الملكية البريطانية، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا.

ونشر الحساب الرسمي لدوق ودوقة كامبريدج، الأمير وليام وزوجته كاثرين ميدلتون، على تويتر صورة للأمير هاري مع عبارة "عيد ميلاد سعيد الأمير هاري!"

وظهرت رسالة مماثلة على حساب الملكة إليزابيث الثانية على تويتر حملت أربع صور لحفيدها هاري، من بينها صورة له مع زوجته ميجان ماركل دوقة ساسكس .

ونشر الأمير تشارلز أمير ويلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال ثلاث صور على حسابهما الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صورتان لهاري مع والده تشارلز. وجاء في رسالتهما: "نتمنى لدوق ساسيكس عيد ميلاد سعيد للغاية اليوم!"، وتضمنت رمزا تعبيريا لكعكة عيد ميلاد.

يعيش هاري في كاليفورنيا مع زوجته ميجان وطفليهما أرشي وليليبت بعد أن انتقلا للإقامة في الولايات المتحدة بعد قرارهم التنحي عن مهامهما الملكية .

من المرجح أن يحتفل الزوجان بعيد ميلاد الدوق بشكل خاص في منزلهما في مونتيسيتو.