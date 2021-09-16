سلم رجل في الرابعة والستين من العمر فر من سجن في أستراليا في التسعينيات، نفسه بعد حوالي 30 سنة من فراره، على ما كشفت الشرطة.



وصرحت شرطة نيو ساوث ويلز بأن المدعو داركو ديزيك استخدم منشارا وقطاعات براغ ليهرب من سجن في شمال سيدني سنة 1992.

وجاء في بيان أنه «بين السابعة مساء من يوم الجمعة 31 يوليو والسابعة صباحا من يوم السبت الأول من أغسطس، هرب رجل في الخامسة والثلاثين من العمر من مركز إصلاحي في شارع هوف ستريت في غرافتون».



وفي ذاك الوقت، «منيت جهود البحث عن السجين الفار بالفشل»، بحسب البيان.



وكشفت صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» أن الرجل الذي سجن بتهمتين على صلة بـ «زرع نبات محظور» كان يتنقل بعد فراره على شواطئ سيدني الشمالية.