سيطرت قراصنة على العديد من القنوات عبر الإنترنت التي تخص مؤلف كتب الطهي الألماني اليميني أتيلا هيلدمان.

وظهرت لافتة لمجموعة القرصنة التي تطلق على نفسها اسم "أنونيموس" على موقع أتيلا هيلدمان. كما عرضت قناته على تطبيق تليجرام رسالة من مجموعة نشطاء.

وفي منشور بمدونة، أعلنت مجموعة "أنونيموس" مسؤوليتها عن الهجوم الإلكتروني، وقالت إنها استولت على العديد من من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهيلدمان بالإضافة إلى بيانات حساسة أخرى.

ويشتهر مؤلف كتب الطهي على نطاق واسع في ألمانيا بنشر نظريات المؤامرة. وقالت مجموعة "أنونيموس" إن أحد المقربين السابقين له زودهم بالمعلومات التي يحتاجونها للوصول إلى مواقع هيلدمان.

وتدعي مجموعة القرصنة أن البيانات التي تمت سرقتها تعطي نظرة معمقة عن عالم هيلدمان. وتعهدت بنشر التفاصيل في الأيام المقبلة حتى تتمكن الصحافة ووكالات إنفاذ القانون من تقييمها.

ومن المتوقع أن تكشف رسائل البريد الإلكتروني التي تم اختراقها عن الشركات التي نأت بنفسها عن هيلدمان بعد أن أصبح متطرفًا، وكذلك الشركات التي استمرت في العمل معه.

وأوضحت مجموعة "أنونيموس" أنها استحوذت على صور تدعم الادعاء بأن مذكرة توقيف صادرة ضد هيلدمان قد تم تسريبها من القضاء في برلين.

وتهرب هيلدمان،الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية، من الاعتقال

ويقال إنه شوهد آخر مرة في تركيا.

وكان هيلدمان يٌعرف في السابق بأنه مؤلف كتاب طبخ نباتي وخبير لياقة

بدنية، حيث يطلق على نفسه الآن اسم "الجناح اليميني المتطرف". كما ظهر

في احتجاجات ضد قيود مكافحة فيروس كورونا.