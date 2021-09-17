أعلن الاتحاد الدولي للملاكمة عن توزيع جوائز مالية للمرة الأولى في بطولات العالم للملاكمة للهواة، وتم تخصيص ما إجماليه 6ر2مليون دولار للبطولة القادمة التي سوف تُفام في وقت لاحق من العام الحالي بالعاصمة الصربية بلجراد.

وقال الاتحاد الدولي للملاكمة أن كل بطل في بطولة العالم، التي ستقام في الفترة من 24 تشرين أول/أكتوبر إلى 6 تشرين ثان/نوفمبر القادمين، سيحصل على 100 ألف دولار، في حين سينال الفائز بالمركز الثاني 50 ألف دولار، أما الخاسرين في قبل النهائي فسوف يحصل كل منهما على 25 ألف دولار.

وصرح عمر كريمليف، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة "هذه الأموال مستحقة مع الأخذ في الاعتبار سنوات الاستعدادات المطلوبة لكسب مقعد في بطولة الاتحاد الدولي للملاكمة والجهود المبذولة. ندرك أن هذا التطور سيكون مفيدا للغاية لملاكمينا".

أما ستيفان كوفاكس، أمين عام الاتحاد الدولي للملاكمة، فقال "الاتحاد يوفر لرياضييه فرصة عادلة لكسب لقمة العيش بالإضافة للحصول على حافز إضافي. أعرف مدى أهمية هذه الاحتمالات بالنسبة للملاكمين... إنها خطوة كبيرة نحو هدفنا الكبير لبناء بيئة مستدامة لمسار الملاكمة".

ويأتي ذلك في اليوم التالي لإرسال اللجنة الأولمبية الدولية خطابا مفتوحا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء فشل الاتحاد الدولي للملاكمة في الإشراف على إصلاحات واسعة النطاق في الحوكمة والتمويل والتحكيم.

وتم تعليق نشاط الاتحاد الدولي للملاكمة في أيار/مايو 2019 بسبب إخفاقه في المجالات الثلاثة، وتم تنظيم التأهل لمنافسات الملاكمة بدورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو بواسطة فريق عمل من اللجنة الأولمبية الدولية.

وكشف الاتحاد الدولي للملاكمة أن "إصلاحات واسعة النطاق جارية بالفعل... بما في ذلك جميع المجالات التي ذكرتها اللجنة الأولمبية الدولية وأكثر"."