أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية أن بافيل غرودينين، منافس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انتخابات 2018، والذي جاء في المركز الثاني بعدد 8.5 ملايين صوت، لن يتمكن من الترشح في انتخابات سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن تقدمت طليقته ايرينا غرودينينا ببلاغ إلى اللجنة المركزية بأن طليقها يمتلك أصولا مالية خارج روسيا.

ويمنع القانون الروسي ترشح أي مواطن يمتلك أصولا مالية خارج البلاد، كما دفعت الطليقة ايرينا غرودينينا ابنها أرتيوم غرودينين إلى الترشح منافسا لوالده.

وفي تصريح لـ«رويترز»، علق بافيل على الخبر بقوله «عندما تخونك عائلتك فهذا أمر سيئ»، مضيفا «لا يجوز جر العائلة إلى السياسة».

وقال محامو ايرينا غرودينينا انها تعمدت إبطال ترشح زوجها دون تحريض من الكرملين أو أي طرف، بل «كصرخة من روحها».