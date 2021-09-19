استقبل الجمهور دخول المغني الكندي جاستن بايبر وزوجته هايلي بالدوين إلى مهرجان «ميت غالا» بالهتاف باسم خطيبة جاستن السابقة سيلينا غوميز عدة مرات، وكأنهم يحتجون على تركه سيلينا غوميز وزواجه بهايلي بالدوين.

يأتي هذا الاحتجاج في العيد الثالث لزواج جاستن بايبر وهايلي بالدوين، الذي يتوافق مع الشهر الجاري.

زوجة جاستن بايبر، هي ابنه الممثلين الكبيرين أليك بالدوين وكيم باسنجر. وقد علق أخوها أيرلند بالدوين على الهتاف الذي صدر عن محبي المغنية سيلينا غوميز، الذين يبدو أنهم خيموا عند بوابة الميت غالا لاستقبال الزوجين بالهتاف باسم الخطيبة السابقة، بقوله «هذا ليس لطيفا.

فمحبو سيلينا غوميز الحقيقيون يعلمون أنها لا توافق على تصرف كهذا. لكن هذين أسعد زوجين رأيتهما. ولن يضيرهما ما حدث».