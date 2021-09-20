يستعد شيا شورونغ الذي لم يبلغ الـ 30 من العمر لإجراء عملية تجميل لوجهه، آملا في أن يفتح له مظهره الجديد آفاقا مهنية جديدة، شأنه في ذلك شأن ملايين الرجال الذين يلجأون إلى الجراحات التجميلية في الصين.



ومعايير الجمال صارمة في البلد، وهي تقتضي أن تكون البشرة فاتحة، إذ أن البشرة الداكنة غالبا ما تنسب إلى الفلاحين، والعينان كبيرتان نسبيا والأنف بارزا بما فيه الكفاية.



ولم يعد شيا شورونغ الباحث في العلوم البالغ من العمر 27 عاما يطيق مظهره الذي يذكر بالمهووسين بالمعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة وهو يريد اعتماد أسلوب يفتح له مزيدا من الأبواب في الحياة.



وهو يقول «في عمري، ينبغي أن أكون شابا بهي الطلعة، في حين أنني أشبه رجلا في عقده الرابع».



وتقوم العملية التي يستعد للخضوع لها على إعادة رسم ملامح وجهه من خلال إدخال مكونات صغيرة مصنوعة من مادة شبيهة بالعظم.