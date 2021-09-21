تصدر مسلسل «ذا كراون» قائمة الفائزين بالدورة الثالثة والسبعين من جوائز «إيمي» للتلفزيون الأميركي، حيث حصل على سبع جوائز.



فيما نالت «نتفليكس» تكريما طال انتظاره في هذه الدورة التي أقيمت مساء الأحد في لوس أنجيليس، حاصدة غلة وافرة من المكافآت في هذه الفئة من الأعمال فضلا عن جائزة «أفضل مسلسل درامي» مع «ذا كراون».



كما حصل «ذي كوينز غامبيت» التي تولت إنتاجه على جائزة أفضل مسلسل قصير. وحصدت منصة البث التدفقي في المجموع 11 جائزة.



وقد حصل مسلسل «ذا كراون» على جائزة أفضل مسلسل درامي متغلبا على مسلسلات ذا بويز، وبريدجتون، وذا هاندميد تيل.



وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الممثلة أوليفيا كولمان فازت بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي عن تجسيدها لشخصية الملكة إليزابيث في الموسم الرابع من المسلسل.



وحاز الممثل جوش اوكونور جائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي بعد تجسيده لشخصية الأمير تشالز، كما حصلت الممثلة جيليان اندرسون على جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي عن تجسيدها لشخصية رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر في المسلسل.



وفاز الممثل توبياس مينزيس بجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي عن تجسيده لشخصية الأمير فيليب.



وفازت الممثلة كيت وينسلت بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل أو فيلم قصير عن دروها في مسلسل «ماري اوف ايست تاون».



وحازت الممثلة والكاتبة ميكايلا كول جائزة أفضل كاتبة لمسلسل أو فيلم قصير عن مسلسل «اي ميد ديستوري يو»، لتدخل التاريخ لكونها أول امرأة من أصحاب البشرة السوداء تفوز بهذه الجائزة.



وحصل المسلسل «تيد لاسو» على جائزة أفضل مسلسل كوميدي، كما حصل بطلاه الممثلة هانا وادينجهام والممثل بريت جولدستين على جائزتي أفضل ممثل مساعد وأفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي.