خلصت عمليات التشريح إلى أن وفاة «سفاح يوركشير» البريطاني بيتر ساتكليف في نوفمبر من العام الماضي ناجمة عن مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، على ما أكد الطبيب الشرعي المعاين للجثة الأربعاء أمام لجنة التحقيق.

وسنة 1981 حكم على بيتر ساتكليف بالسجن مدى الحياة لقتله 13 امرأة في يوركشير شمال غرب إنجلترا بين 1975 و1980، وحاول أيضا قتل سبع نساء أخريات.



وقد توفي ساتكليف في 13 نوفمبر 2020 بالمستشفى عن 74 عاما، وفق ما أعلن يومها ناطق باسم وزارة العدل البريطانية رافضا تأكيد معلومات صحافية تحدثت عن ثبوت إصابته بـ «كوفيد-19».