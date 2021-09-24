«أقمنا حائطاً حدودياً لأميال بالسيارات»كريغ أبوت، حاكم ولاية تكساس، يشكر قوات الأمن بالولاية لرص السيارات بطول أميال على حدود الولاية، لمنع المهاجرين القادمين من هايتي.«لابد أن تحتوي على بعد فني فيها كي أفعلها»ماثيو ماكوناهي، الممثل الأميركي، يقول إنه يريد الترشح كحاكم لولاية تكساس، لكن ينبغي للوظيفة أن يكون فيها بعد فني.«توفيت بكوفيد لخوفها من تأثير اللقاح على الخصوبة»سامنثا ويندل، 29 سنة، توفيت بعد تأجيلها اللقاح، لرغبتها في الزواج والإنجاب، وفقا لمجلة هيلث الأميركية.«لا أشاهد أفلام رايان رينولدز»جيرارد باتلر، الممثل الأسكتلندي، يقول إنه لا يحب أفلام الحركة التي يمثلها رينولدز.«أحب أن أشاهد تفتح المواهب كبراعم، وأساعدها على النضج»أريانا غراندي، المغنية الأميركية، تتحدث عن انضمامها لبرنامج ذا فويس.