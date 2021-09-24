تم التقاط هذه الصورة بمناسبة بلوغ الأميرة النرويجية مارثا لويز يوم الأربعاء سن الخمسين.



وكان البلاط الملكي النرويجي أعلن في نهاية 2019 أن الأميرة مارثا ستتوقف عن استخدام لقبها الملكي، فيما يتعلق بالمشروعات التجارية، بعد ان اتفقت مع العائلة المالكة على أنها ستستخدم لقبها فيما يتعلق بالواجبات الرسمية والتعاملات الخاصة، وأنها ستستخدم اسم مارثا لويز فحسب فيما يتعلق بالمشاريع التجارية الترفيهية.

وقد جاء ذلك بعد بعض الانتقادات لاستخدام لقبها في جولة محاضرات بالدنمارك والنرويج مع شريكها الجديد الوسيط الروحي والناشط الحقوقي دوريك فيريت، حملت عنوان «الأميرة والكاهن».