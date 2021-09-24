قذف بركان كومبري فييخا على جزيرة لا بالما، إحدى جزر الكناري، الحمم في الهواء، محدثا انفجارات مدوية صباح امس الخميس، في حين كسا الرماد السام المنطقة المحيطة به.

وظلت الحمم تتدفق على سفح البركان لليوم الخامس على التوالي لتسقط على منازل ومدارس ومزارع، وإن كان بسرعة أبطأ من الأيام السابقة.

وقالت نانسي صاحبة متجر مجوهرات في المنطقة «كل ما بدأ يوم الأحد كأمر غير مألوف، كمشهد جميل ممتع، تحول إلى مأساة في اليوم التالي».

ويتقدم سيل الحمم السوداء ببطء باتجاه الغرب منذ يوم الأحد حارقا كل ما يمر به بما في ذلك مساكن ومدارس ومزارع موز، والذي يعد سلعة التصدير الرئيسية بالجزيرة.