ذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن منصة "كلوب هاوس" الشهير لغرف الدردشة الصوتية تعمل على ميزة جديدة.

وأوضح الموقع أن "كلوب هاوس" يعمل على طريقة جديدة لدعوة الأشخاص إلى غرف الصوت في تطبيقه، وتركز الميزة المسماة "Waves"، على الجانب الاجتماعي غير الرسمي، بدلاً من العروض الحية التي تركز على منشئ المحتوى والتي جذبت انتباه الشركة.

وتتيح الميزة التلويح إلى الأصدقاء - باستخدام زر مماثل لليدين الموجود في شعار "كلوب هاوس" - لدعوتهم إلى الدردشة إذا ردوا، فسيتم إضافتهم تلقائيًا إلى غرفة الصوت حتى تتمكن من التحدث.

ووفقًا للموقع "يبدو أن الميزة مخصصة للغرف الاجتماعية في كلوب هاوس (أحد أنواع غرف الصوت العديدة التي تقدمها الشركة)".