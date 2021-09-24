ذكر تقرير إخباري أن وزارة التجارة والطاقة والإستراتيجية الصناعية في بريطانيا تعتزم السماح للموظفين بطلب ظروف عمل مرنة اعتبارا من اليوم الأول في أي وظيفة جديدة، بدلا من فترة الـ26 أسبوعا المطبقة حاليا.

وأفادت محطة تلفزيون "سكاي نيوز"، نقلا عن مصدر لم تفصح عنه، بأنه يمكن إعلان هذه الخطوة خلال الأيام المقبلة، والتي كانت مقررة في الأصل قبل الانتخابات العامة التي أجريت في 2019، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت المحطة أنها سوف تعطي الموظفين الحق في طلب ساعات عمل مرنة بالأخذ في الحسبان وقت وساعات وموقع العمل.

وقال ناطق باسم الحكومة لسكاي نيوز: "وفقا لما هو منصوص عليه في بيان 2019، الحكومة ملتزمة بالتشاور بشأن جعل ساعات العمل المرنة هي الأساسي إلا إذا كان لدى رب العمل سبب لعدم فعل ذلك، ما يعزز الإنتاجية في العمل ويساعد حتى المزيد من الموظفين في الانضمام إلى سوق العمل. وسوف يتم نشر مقترحاتنا قريبا".