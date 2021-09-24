فتح أول رضيع لعملاق الباندا يولد محليا في سنغافورة عينيه هذا الأسبوع، للمرة الأولى، وفقا لما قاله مسؤولو الحياة البرية اليوم الجمعة، والذين وصفوا ذلك بأنه تطور "فارق" لصغير الباندا (الديسم).

ووفقا لمنظمة "وايلد لايف ريزرفيز سنغافورة"، بعد ستة أسابيع من ميلاده في متنزه سفاري بالدولة المدينة "أخيرا يرى (الصغير) العالم بعينيه".

وقالت المنظمة إنه لم يتم تسمية صغير الباندا الذكر بعد ولكنها تلقت الآلاف من المقترحات من الجمهور قبل الموعد المقرر لاختيار اسم يوم 21 تشرين ثان/نوفمبر للاحتفال بمرور مئة يوم على ميلاده.

وقالت المنظمة أوائل الشهر الجاري إن مقترحات الاسم يجب أن تشير إلى "شخصيات ذات معان إيجابية أو خصال، ذات صلة بتراث سنغافورة وثقافتها وكذلك أهميةالصداقة بين سنغافورة والصين".

يشار إلى أن ميلاد باندا في بيئة يسيطر عليها الإنسان أمر نادر ولكنه حيوي للحفاظ على أعدادها. وفي 2016، خفض الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة وضع الباندا العملاقة من "مهددة بالانقراض" إلى "معرضة للخطر" على قائمتها الحمراء للأنواع "المهددة" رغم أن الصندوق العالمي للحياة البرية يقول أن "هناك أكثر من 1800 باندا فقط في البرية".