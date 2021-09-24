أعلنت شركة "تويتر" الأمريكية للتواصل الاجتماعي، أنها ستدفع 809.5 مليون دولار أمريكي لتسوية دعوى قضائية تُفيد بأن الشركة ضللت المستثمرين.

وأشارت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، إلى أن صفقة التسوية تنص أيضا على الشركة ورؤسائها التنفيذيين جاك دورسي وريتشارد كوستولو بالاستمرار في الامتناع عن ارتكاب أي أخطاء أو أفعال غير ملائمة.

وأضافت الصحيفة أن الدعوى تزعم أن شركة تويتر خلال نوفمبر 2014 عقدت "تجمعا حماسيا للمحللين في محاولة لدعم ثقة المستثمر"، كما دعت أن تويتر "قدمت توقعات نمو غير واقعية خلال الفعالية لتهدئة شكوك المستثمرين".

ومن جانبها، ذكرت الشركة في بيان أنها تنوي دفع غرامة التسوية بأموال نقدية بحلول نهاية 2021.