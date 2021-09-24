أعلنت الحكومة البريطانية، أنها ستعمل على حل مشكلات الطاقة خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة القادمة وأنه لا يجب الخوف من أزمة الطاقة ونقص الطعام خلال الأعياد.

وقال وزير قطاع الأعمال "كواسي كوارتينج"، في تعليقه على الأزمة المتوقعة بسبب ارتفاع أسعار الغاز، إنه لا توجد أي مخاوف من انقطاع الطاقة أو ارتفاع أسعار الغاز التي بدأت شركات الطاقة بالتلويح به.

وأضاف الوزير - في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا جارديان" البريطانية - أن سقف أسعار الطاقة يُوضَع لحماية المستهلكين من الارتفاعات الحادة في الفواتير.

ومع ذلك، أفادت الصحيفة بأن الارتفاع سيصل إلى ما بين 12% إلى 13% في الحد الأقصى في أكتوبر، وليس هناك ما يضمن أنه لن يرتفع أكثر في العام المقبل استجابةً لصدمة أسعار الغاز العالمية.

وقال إد ميليباند، وزير الأعمال في حكومة الظل، إن الكثير من الناس يواجهون ارتفاع تكاليف الطاقة بالإضافة إلى أشياء أخرى.

وأجبر ارتفاع أسعار الغاز بعض المنتجين على الإغلاق، مما دفع صناعة اللحوم إلى التحذير من احتمال حدوث نقص في الأشهر المقبلة.

لكن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال إن المملكة المتحدة لن تقع ضحية لأي نقص في الغذاء، على الرغم من أن منتجي الدواجن حذروا من أنه قد لا يكون هناك ما يكفي من اللحوم والدواجن خلال فترة الأعياد.

وأضاف المتحدث: "لدينا سلسلة إمداد غذائية عالية المرونة في المملكة المتحدة، لقد رأينا ذلك طوال فترة الوباء، ومن الواضح أننا سنواصل العمل مع الصناعات التي تواجه مشكلات لضمان استمرار هذا الوضع. سننظر في أي خطط طوارئ حسب الحاجة".

وأحد الخيارات هو تقديم قروض طارئة لشركات الطاقة، لكن كوارتنج لم يستبعد أيضًا فكرة المورد المدعوم من الدولة - وهي فكرة طرحها الحزب الديمقراطي الليبرالي - على الرغم من أنه قال إنه يريد "تجنب" ذلك كخيار.

من جانبه، شدد جيمس كليفرلي، وزير الخارجية، على مرونة المملكة المتحدة عندما سئل عن الضغوط المالية التي يمكن أن تكون ناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار الغاز.