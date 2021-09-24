فتح معرض بازل للفنون المعاصرة أبوابه بعد انقطاع لأكثر من عام، حيث يضم 270 صالة عرض من 33 دولة.

وبعد فتح المعرض أمام كبار الشخصيات ، يمكن للمواطنين الآن اكتشاف نجوم الساحة الدولية مجددا حتى يوم الأحد، بالإضافة إلى أعمال الشباب من أصحاب المواهب و كذلك الأعمال الكلاسيكية الحديثة، التي يمكن مشاهدة الكثير منها في هذا المعرض مقارنة بأي معرض أخر.

وكان قد تم إلغاء المعرض، الذي يعد الأكبر في قطاع الفنون، العام الماضي بسبب جائحة كورونا، ولكن بسبب استمرار الجائحة تم تأجيل موعد إقامته عن الموعد المعتاد في حزيران/يونيو الماضي.