بدأ المسرح الوطني في الصومال من جديد في عرض أفلام للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما.

وأعيد مؤخرا بناء المسرح الوطني بالقرب من القصر الرئاسي شديد الحراسة.

وقال فيصل ضاهر أحد المحبين الصغار للسينما لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "عمري 19 عاما ولم تسنح لي الفرصة أبدا لمشاهدة مثل هذه الأفلام الرائعة في السينما بهذا المستوى".

وكانت العاصمة مقديشو بها نحو 10 دور سينما كبيرة، لكن أصبحت كلها مهجورة بعد الحرب الأهلية التي اندلعت في عام .1991

واستخدم المسرح كثكنة عسكرية خلال الحرب وتبادل أمراء الحرب السيطرة عليه.

وفي عام 2012، فجر انتحاري من جماعة الشباب المتطرفة نفسه داخل المسرح، ما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص، من بينهم مسؤولان كبيران في مجال الرياضة الصومالية.