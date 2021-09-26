«نعم بكيت، لأننا منحنا إسرائيل القدرة على انتهاك حقوق الفلسطينيين»أليكساندرا أوكازيو كورتيز، النائبة الأميركية بالكونغرس، تفسر بكاءها لحظة موافقة الكونغرس الأميركي على مليار دولار لـ«إسرائيل».«منذ أغلقت تويتر شعرت براحة البال»يارا شهيدي، الممثلة الأميركية، عن تجنبها وسائل التواصل الاجتماعي.«كنت أرتجف أمام الملكة، بينما مثلت هي دورها بكل ثقة»دانيل كريغ، الممثل البريطاني، عن مشهد يجمعه بملكة انجلترا في فيلم جيمس بوند الجديد.«قطع أيدي السارقين ضرورة أمنية»مولا نورالدين ترابي، أحد مؤسسي طالبان، في تصريح للأسوشيتد برس.