تدفقت أنهار من الحمم من داخل بركان كومبري فييخا واندفعت من فوهته مساء في جزيرة لا بالما الإسبانية، وأغلقت السلطات المطار مع زيادة شدة الثوران الذي دخل أعنف مراحله حتى الآن.

ومنذ أن بدأ ثوران البركان السبت قبل الماضي تدفقت آلاف الأطنان من الحمم منه ودمرت مئات المنازل وأجبرت قرابة ستة آلاف شخص على النزوح.



وقالت السلطات أمس إنه لن يتسنى لنحو 160 شخصا أجلتهم من ثلاث بلدات أخرى الجمعة من العودة إلى منازلهم لجمع متعلقاتهم بسبب «تطور الحالة الطارئة المتعلقة بالبركان».

وقال خبراء إن البركان دخل مرحلة انفجار جديدة. وقالت شركة «آينا» المشغلة للمطار المملوك من الدولة إن «المطار مغلق بسبب تراكم الرماد».



وأضافت أن «عمليات التنظيف بدأت لكن الوضع يمكن أن يتغير في أي لحظة».



و«نظرا لتزايد المخاطر على السكان بسبب الثوران الحالي»، وفق الحكومة المحلية، صدرت أوامر بإخلاء العديد من المناطق.



وبموجب تلك الأوامر، ارتفع عدد الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة مساكنهم ومكان إقامتهم حتى الآن إلى 6200 بينهم 400 سائح.