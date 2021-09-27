توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي، أن تعاود الرياح الشمالية الغربية اليوم الاثنين النشاط نسبيا، على ألا تتجاوز سرعتها 50 كيلومترا في الساعة، ويستمر ذلك حتى وقت الظهيرة مع فرصة ضئيلة لغبار مثار على المناطق المكشوفة ويبدأ بعدها التحسن في الأحوال الجوية.

وأرجع القراوي السبب في ذلك إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي مما يؤدي إلى فروقات في درجات الحرارة مصحوبة بكتلة هوائية نشيطة.

وكانت البلاد تأثرت منذ صباح أمس الأحد بنشاط للرياح الشمالية الغربية تجاوزت سرعتها 60 كيلومترا في الساعة مصحوبة بهبات قوية على بعض المناطق مثيرة للغبار أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر أحيانا خصوصا على المناطق المكشوفة، وإلى ارتفاع الأمواج أكثر من 6 أقدام.