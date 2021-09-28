أعلنت فيسبوك أمس الاثنين تجميد العمل في مشروعها لإطلاق نسخة من تطبيقها إنستغرام مخصصة للأطفال دون سن الثالثة عشرة، بعد الانتقادات التي طالته حتى قبل إطلاقه بسبب المخاوف من أثره على الصحة الذهنية للأطفال.

وأوضح رئيس إنستغرام آدم موسيري في رسالة عبر المدونة التابعة للشبكة أن فيسبوك تعتزم أخذ وقت أطول «من أجل العمل مع الأهل والخبراء وصناع القرار السياسيين لإظهار القيمة والحاجة إلى هذه الخدمة».



وأكدت الشبكة أنها لاتزال مقتنعة بالفائدة من تطوير نسخة مخصصة للمستخدمين الصغار، قائلة إن «الأطفال باتوا يملكون هواتف في أعمار أصغر، ويكذبون بشأن عمرهم ويحملون تطبيقات موجهة للأشخاص في سن الثالثة عشرة وما فوق».