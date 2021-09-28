«ما يحدث بين الولايات المتحدة والصين يشبه الحرب الباردة»٭ صحيفة لوس أنجيليس تايمز الأميركية، عن تحركات الرئيس الأميركي جو بايدن في قارة آسيا.«تسلا مستمرة في توسيع استثماراتها بالصين»٭ إيلون ماسك، الملياردير الأميركي، يبني مصنعاً مليارياً بالصين للسيارة تسلا.«كثيراً ما أشعر بأنني زائف ولا أستحق النجاح الذي حققته»٭ ديف باتل، الممثل البريطاني، يصف شعوره بما يسميه: متلازمة الزيف.«الغرغرة بالبيتادين لا تعالج كوفيد،بل تؤذي الكلى»٭ د.كاسندرا بيير، ترد على أحدث موضة ابتكرها رافضو اللقاح لعلاج كوفيد.