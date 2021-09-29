أكدت شبكة «تيك توك» الاثنين أن عدد مستخدميها النشطين (اتصال واحد شهريا على الأقل بالخدمة) بات يتخطى المليار، بعد 4 سنوات فقط على إطلاق هذا التطبيق التابع لمجموعة «بايت دانس» الصينية.



واستقطبت «تيك توك» أكثر من 300 مليون مستخدم جديد منذ يوليو 2020، تاريخ آخر إعلان من الشبكة عن عدد مستخدميها.



وقد عززت الشبكة المحببة خصوصا لدى المراهقين بفضل مقاطعها القصيرة الطريفة أو الراقصة، موقعها خلال جائحة كوفيد-19 بفعل فترات الإغلاق المتكررة حول العالم بما يشمل إقفال المدارس واعتماد الملايين على العمل من بعد.



وبعدما كان طول المقاطع المصورة على «تيك توك» محصورا بـ 15 ثانية كحد أقصى، رفعت الشبكة هذه المدة القصوى إلى 60 ثانية، ثم إلى 3 دقائق مطلع يوليو لاستقطاب جمهور أوسع وتعزيز موقعها في منافسة «يوتيوب».