شهد ولي العهد البريطاني الأمير تشالز وزوجته كاميلا ودوق ودوقة كامبريدج الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون العرض الأول لفيلم «لا وقت للموت» الذي يعد آخر سلسلة أفلام «جيمس بوند» الذي استضافته قاعة «البرت» الملكية بلندن مساء الثلاثاء.



والأمير تشالز هو راعي معهد الفيلم البريطاني، بينما يتولى ابنه وليام رئاسة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا).



والفيلم بطولة دانيال كريغ، ورامي مالك وليا سيدو وناعومي هاريس ومن إخراج كاري فوكوناجا.



وعلى الرغم من تأخر عرض الفيلم 18 شهرا عن الموعد الأصلي لعرضه بسبب جائحة كوفيد-19، أشاد النقاد بالفيلم وقالوا إنه يستحــق الانتظــار.



وأثنت مقالات النقاد على الفيلم وهو الخامس والأخير الذي يلعب بطولته دانيال كريغ من سلسلة أفلام الجاسوس البريطاني الشهير جيمس بوند والتي بدأت بفيلم (كازينو رويال) عام 2006.



وكان من المقرر عرض الفيلم الجديد في أبريل 2020، لكنه تأجل ثلاث مرات.



لكن البعض انتقد قصة وطول الفيلم الذي تقدر تكلفة إنتاجه بنحو 200 مليون دولار.