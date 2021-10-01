تعتزم شركة "دليفري هيرو" الألمانية لتوصيل المواد الغذائية، الاستثمار في شركة "جوريلاس تكنولوجيز جي إم بي إتش" الناشئة لتوصيل مواد البقالة، وذلك في إطار جولة تمويل بقيمة مليار دولار أمريكي، بحسب مصادر مطلعة على الصفقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، القول إن التمويل الجديد سيرفع القيمة السوقية لشركة "جوريلاس" إلى نحو 3 مليارات دولار أمريكي بعد إتمام الصفقة.

وأوضحت المصادر أن شركة "دليفري هيرو" تعتزم استثمار نحو 200 مليون دولار في "جوريلاس".

وتشير بلومبرج إلى أن التقييمات المحتملة للاستثمار في "جوريلاس" اختلفت على نطاق واسع هذا العام، حيث كانت الشركة الناشئة تسعى اعتبارا من أيار/مايو الماضي للحصول على تمويل بقيمة تزيد عن 6 مليارات دولار.

وكانت شركة "دور داش" الأمريكية لتوصيل الأغذية تتفاوض على استثمار هذا الصيف من شأنه أن يرفع القيمة السوقية لجوريلاس إلى 5ر2 مليار دولار.

وأفادت بلومبرج الشهر الماضي بأن المحادثات بين "دور داش" و "جوريلاس" انهارت بسبب خلافات تتعلق بخطط التوسع.

وقال ممثل عن "دليفري هيرو" إن الشركة تتطلع دائما إلى البحث عن فرص جديدة لتعزيز صناعة الأغذية، دون الإدلاء بمزيد من التصريحات.

ورفض متحدث باسم شركة "جوريلاس" التعليق على "تكهنات صفقة التمويل".

و"جوريلاس" ضمن مجموعة من الشركات المتخصصة في تقديم خدمات توصيل مواد البقالة التي اكتسبت زخمًا على مدار العام الماضي حيث قضى الناس وقتًا أطول في التسوق في المنزل أثناء جائحة فيروس كورونا. وتبيع الشركة منتجات طازجة ومواد غذائية أخرى يتم تسليمها من مراكز تلبية الطلبات في المناطق الحضرية إلى منازل العملاء في غضون 10 دقائق