كشفت شركة سامسونج فيتنام التابعة لمجموعة سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية للإلكترونيات عن توقعها تحقيق مستهدفاتها التصديرية إذا تمكن مصنعها لإنتاج الأجهزة الكهربائية المنزلية في مدينة هو شي منه سيتي من استئناف عمله بسرعة.

وقال تشوي جو هو مدير عام سامسونج فيتنام في تصريحات لموقع ااحكومة الفيتنامية إن الشركة حققت أهدافها التصديرية خلال النصف الأول من العام الحالي رغم بدء تفشي موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا المستجد في نيسان/أبريل الماضي.

من ناحية أخرى أشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سامسونج تعتزم الانتهاء من إقامة مركز هانوي للأبحاث والتطوير في فيتنام أواخر .2022