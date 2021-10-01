خلص المحققون إلى أن مرتكب سلسلة من جرائم الاغتصاب والقتل التي لم يتم حلها في العاصمة الفرنسية قبل عقود كان في الواقع ضابط شرطة باريسيا.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن الضابط السابق انتحر بعد أن استدعاه المحققون لاستجوابه. وترك رسالة يعترف فيها بجرائمه.

وتعتقد الشرطة أن ضابط الشرطة السابق كان مسؤولا عن إجمالي أربع جرائم قتل وست جرائم اغتصاب على مدى ما يقرب من عقد من الزمان.

وكانت الضحية الأولى فتاة 11/ عاما/ تم اغتصابها وقتلها في قبو مبنى سكني في باريس عام .1986 واعترف الرجل أيضا بقتل زوجين في باريس عام 1987، وبقتل امرأة 19/ عاما/ في ضواحي باريس عام .1994 وارتكبت جرائم الاغتصاب خلال نفس الفترة.

وقضت الشرطة سنوات في البحث عن القاتل وأخذت الآن عينات من الحمض النووي لإثبات إدانته مرة واحدة وإلى الأبد.

وأثناء البحث عن القاتل، لم يكن لدى الشرطة سوى ملف غير مكتمل للحمض النووي، وأدلة بشأن سيارة المشتبه به، وادعاءات بأنه استخدم بطاقة هوية للشرطة، وفقا لصحيفة "لو باريزيان".