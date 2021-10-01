تستعد بنوك الطعام الخيرية في بريطانيا "للأسوأ" مع بدء الحكومة في إنهاء إجراءات المساعدات الطارئة التي تم وضعها لتخفيف تأثير جائحة كورونا على ملايين العمال والأسر ذات الدخل المنخفض، وفقا لتقارير أوردتها صحيفة /الجارديان/ البريطانية.

وأشارت التقارير إلى أنه سيتم اقتطاع مستحقات أسبوعية إضافية قدرها 20 جنيها إسترلينيا لدعم الأسر الأكثر فقرا في بريطانيا اعتبارا من الشهر المقبل، ويواجه أكثر من مليون عامل مستقبلا غير مؤكد إذ ستصبح بريطانيا أول اقتصاد كبير يوقف برنامج دعم الموظفين خلال جائحة كوفيد-19.

وتشعر بنوك الطعام - التي توزع سلعا أساسية من المكرونة المجففة - إلى أغذية الأطفال، بالقلق بشكل خاص بشأن فقدان ميزة زيادة الائتمان الشامل، والتي يطالب بها ما يقرب من 6 ملايين شخص، وفقا للإحصاءات الرسمية.

وقالت الصحيفة إن الخطوة البريطانية تأتي في الوقت الذي تبدأ فيه دول أخرى إنهاء برامج المساعدات الحكومية التي تم الإعلان عنها العام الماضي في الوقت الذي ضرب فيه فيروس كوفيد الاقتصاد العالمي.

ففي الولايات المتحدة، انتهت إعانات البطالة المرتبطة بالوباء التي دعمت ملايين العاطلين عن العمل وعمال الوظائف المؤقتة وأصحاب الأعمال في أوائل سبتمبر الجاري، كما أعلنت أستراليا وكندا عن خطط لإنهاء إعانات الدخل في المستقبل القريب.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن زيادة إعانات الدخل كان الهدف منها دائما أن تكون مؤقتة وكانت فعالة في تخفيف تأثير الوباء على دخل الأسرة، مضيفا أن التركيز الآن ينصب على مساعدة الناس على العودة إلى العمل.