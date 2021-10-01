لم يحل اضطرار عدد من معارض ألعاب الفيديو العالمية إلى الاستمرار في إقامة أنشطتها عبر الإنترنت هذه السنة بسبب جائحة كوفيد-19 دون اعتماد معرض "طوكيو غايم شو" الذي افتتح بالقرب من العاصمة اليابانية صيغة مختلطة.

فرغم إبقاء المعرض المقام في تشيبا على الصيغة الافتراضية التي اعتمدها عام 2020 وتطويره إياها، من خلال بث مقاطع فيديو طوال أيامه الأربعة، حرص المنظمون على إقامة جزء حضوري، لكنه خُصص حصراً لوسائل الإعلام و"المؤثرين" من نجوم شبكات التواصل الاجتماعي الذين أتيح لهم اختبار الألعاب.

وعمل المعرض الذي أُطلق قبل 25 عاماً على إثراء الجانب الافتراضي منه لتمكين عامّة الجمهور في اليابان وخارجها من متابعته، إذ وفّر إمكان التجول في مساحة ثلاثية الأبعاد بفضل خوذة الواقع الافتراضي أو بواسطة متصفح بسيط.

ويتيح ذلك للجمهور زيارة أجنحة ناشري الألعاب افتراضياً، وكذلك التفاعل مع المشاركين الآخرين بواسطة الدردشة الصوتية والنصية عبر الصور الرمزية "أفاتار".

كذلك تُنظَم جولات افتراضية يتولى فيها مرشد موجود حضورياً في المعرض نقل انطباعاته عبر الفيديو وهو يتجول بين أجنحته ويجرب الألعاب.

ويوفر المعرض أيضاً لزواره الافتراضيين إمكان اختبار الألعاب من منازلهم بواسطة الإصدارات التجريبية القابلة للتنزيل والتشغيل مجاناً على أجهزة الكمبيوتر أو وحدات التحكم المنزلية بالألعاب أو الهواتف الذكية.

ومن أبرز ما سيتاح للزوار اكتشافه، إن حضورياً أو عبر الإنترنت، لعبة قتال يتوقع إطلاقها في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الجاري، مقتبسة من عالم المانغا وفيلم الرسوم المتحركة "ديمون سلاير" الذي استقطب أعداداً قياسية من المشاهدين في اليابان العام الفائت.

وقد يتمكن المهتمون من الحصول على بعض المعلومات عن لعبة "فاينل فانتسي 16" التي ينتظرها لاعبو هذه السلسلة الشهيرة من ألعاب تقمص الأدوار، رغم عدم إدراجها ضمن قائمة ما تعرضه الشركة التي تنتجها "سكوير إينكس"، ويتوقع أن يتحدث عنها السبت مبتكر السلسلة هيرونوبو ساكاغوشي ومنتجها.