أظهرت دراسة كبيرة أن 37 في المائة من المرضى أصيبوا بعرض واحد طويل الأمد على الأقل من أعراض كوفيد-19 بعد ثلاثة إلى ستة أشهر من الإصابة، حيث يعمل العلماء على تحديد مدى انتشار الحالة الغامضة.

وحددت جامعة أكسفورد والمعهد الوطني للبحوث الصحية - مركز أكسفورد للأبحاث الطبية الحيوية الصحية أن أعراض كوفيد-19 الطويلة كانت أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى وأكثر تواتراً قليلاً بين النساء، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وحلل الباحثون بيانات أكثر من 270 ألف ناجٍ من فيروس كورونا لتحديد الأعراض "الأساسية التسعة" طويلة المدى، بما في ذلك القلق والاكتئاب والتنفس غير الطبيعي وأعراض البطن والألم والتعب.

وكان كبار السن والرجال أكثر عرضة للإبلاغ عن صعوبات في التنفس ومشاكل في الإدراك في الدراسة، بينما وثق الشباب والنساء المزيد من الصداع وأعراض البطن والقلق والاكتئاب.

وقال أستاذ الطب النفسي في أكسفورد بول هاريسون: "هناك حاجة ماسة إلى إجراء أبحاث من مختلف الأنواع لفهم سبب عدم تعافي الجميع بسرعة وبشكل كامل من كوفيد-19".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى تحديد الآليات الكامنة وراء الأعراض المتنوعة التي يمكن أن تؤثر على الناجين، ستكون هذه المعلومات ضرورية إذا أريد منع أو علاج العواقب الصحية طويلة المدى لـ كوفيد-19 بشكل فعال".