عادت مركبة الشحن الفضائية "دراجون" التابعة لشركة سبيس اكسبلوريشن تكنولوجيز (سبيس اكس) بأمان إلى الأرض بعد أن أمضت شهرا في الفضاء.

وهبطت المركبة الفضائية يوم الخميس بمساعدة مظلة قبالة سواحل فلوريدا.

وجاء في تغريدة لشركة سبيس إكس أنه "تم تأكيد هبوط المركبة دراجون، وبذلك تكون اكملت مهمة إعادة إمداد البضائع رقم 23 التي تقوم بها سبيس إكس إلى محطة الفضاء الدولية".

وكانت مركبة الشحن الفضائية غير المأهولة قد غادرت بنجاح يوم الخميس محطة الفضاء الدولية، وفقًا لكل من سبيس إكس وناسا.

وتم إطلاق مركبة الشحن من مركز كينيدي للفضاء في ميناء كيب كانافيرال الفضائي بولاية فلوريدا في 29 آب/ أغسطس، وعلى متنها حوالي 2000 كيلوجرام من المعدات العلمية وإمدادات الطواقم.