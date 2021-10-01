أعلن مصدر في قطاع الصناعات الدفاعية الروسية أن أول تجربة لإطلاق صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي من غواصة ستجرى في شهر أكتوبر المقبل.

وقال المصدر - لوكالة أنباء (تاس) الروسية "إن هذا الصاروخ سيُطلق من غواصة "سيفيرودفينسك" من على سطح البحر أثناء التجارب في البحر الأبيض مطلع الشهر المقبل".

وأضاف: " بناء على نتائج التجربة الأولى في أكتوبر القادم، قد تجرى التجربة الثانية لإطلاق الصاروخ من الغواصة من تحت سطح المياة في نوفمبر المقبل"، مشيرا إلى أن التجربة الأولى كان من المقرر أن تجرى في سبتمبر الجاري وتم تأجيلها بسبب ضرورة إتمام التحضير الفني لها.

وأكد المصدر أنه من المقرر أن تستمر تجارب صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية في عام 2022 أيضا قبل تزويد قوات الأسطول البحري الروسي بها.